In vista del debutto di questa sera alle ore 21:00 contro il Benfica nella prima giornata della League Phase di Europa League 2026-2027, il tecnico del Milan, Rúben Amorim, è pronto a varare una novità assoluta nello scacchiere difensivo del suo 3-4-2-1. Come riportato dai principali quotidiani sportivi oggi in edicola, sul prato dello stadio 'San Siro' non ci sarà il consueto titolare Mario Gila: la maglia dal primo minuto verrà affidata a Filippo Terracciano, che completerà il terzetto arretrato al fianco di Koni De Winter e Strahinja Pavlović. Una scelta forte che vede il classe 2003 preferito anche a Fikayo Tomori, apparso ancora indietro di condizione dopo un'estate complicata.

La metamorfosi tattica: Terracciano braccetto nel 3-4-2-1

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Dalla Cremonese a San Siro: la grande occasione dopo il riscatto mancato

Per Filippo Terracciano, che indosserà la maglia numero 42, si tratta di una vera e propria prova del nove in un ruolo delicatissimo. Nel sistema di gioco fluido di Amorim, il giovane difensore agirà da braccetto destro della retroguardia a tre. I compiti richiesti dal tecnico portoghese sono estremamente specifici: non solo garantire una solida copertura difensiva in coppia con De Winter, ma anche supportare attivamente la prima fase di costruzione della manovra, emulando le letture tattiche e le uscite palla al piede che solitamente caratterizzano le prestazioni di Gila. Una responsabilità pesante ma stimolante in una delle notti europee più importanti della stagione.L'approdo di Terracciano in una serata di tale prestigio rappresenta il coronamento di un percorso di crescita tortuoso. Acquistato dal Milan nel mercato invernale del 2024 per una cifra vicina ai 4,5 milioni di euro dall'Hellas Verona, il ragazzo ha vissuto l'ultima stagione in prestito alla Cremonese. All'ombra del Torrazzo il suo rendimento è stato decisamente positivo, con 37 presenze complessive e 2 reti messe a segno tra Serie A e Coppa Italia. La sfortunata retrocessione finale dei grigiorossi ha però fatto saltare il diritto di riscatto già fissato a 3,5 milioni di euro. Rientrato alla base a Milanello, dopo aver assaggiato il campo nei minuti finali della sfida dello 'Stadium' contro la Juventus, il difensore ha ora tra le mani la chance più grande per dimostrare il suo valore a livello internazionale.