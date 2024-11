Real Madrid-Milan 1-3: Thiaw, Morata e Reijnders per una vittoria stellare

(fonte: acmilan.com) Una vittoria stellare . Il Milan sbanca il Bernabéu con una prestazione super, imponendosi grazie ai gol di Thiaw , Morata e Reijnders che hanno fissato il punteggio finale sul 3-1 e hanno reso vano il momentaneo pari di Vinícius Júnior su rigore. Un colpo grosso anzi gigante quello messo a segno in casa del Real Madrid di Ancelotti nella 4ª giornata di Champions League, un successo più che meritato e decisamente prestigioso per un Milan coraggioso e a tratti spavaldo in uno stadio che incute timori a tanti. Il primo timbro in gare ufficiali di Malick ha sbloccato un match aperto e giocato a ritmi altissimi da parte di entrambe le formazioni.

Álvaro - da ex - ha riportato avanti il Diavolo prima dell'intervallo mentre nella ripresa ci ha pensato Tijjani a chiudere i giochi. Gli applausi vanno a tutta la squadra. Gli aggettivi si sprecano, perché tutti i rossoneri hanno giocato una gara incredibile, con determinazione e spirito di sacrificio dal primo all'ultimo minuto. La sorpresa Musah - scelto da Mister Fonseca come titolare sulla destra - ha sorpreso gli spagnoli, Maignan ha stravinto il duello personale con il connazionale Mbappé. Serata di primissimo livello anche per Rafa Leão, di nuovo in campo dall'inizio e sempre pericoloso. E adesso godiamoci questa vittoria senza fermarci. Si torna in campo nel weekend, sabato 9 novembre appuntamento in casa del Cagliari. Avanti così!