Jovic: “La concorrenza è forte, ma non ho mai creato problemi”

Luka Jović è tornato a far parlare di sé in maglia serba con una prestazione brillante nella vittoria sull’ Austria . L’attaccante rossonero, spesso ai margini sia in nazionale che nel club, ha sfruttato al massimo la chance concessagli, mostrando tutto il suo valore in campo. E ora, con gli Europei alle porte, chiede spazio. Ma senza alzare la voce. Lo fa col suo stile: schietto, diretto, sincero. In un'intervista rilasciata ai microfoni di Mozzartsport , Luka Jovic ha parlato di vari temi. Ecco, di seguito, le sue parole.

Jovic: "Ogni volta che vengo convocato in Nazionale do il massimo"

“No, semplicemente non giocavo nei club. C’erano Mitro (Aleksandar Mitrović, n.d.r.), miglior marcatore della nazionale, e Duci (Dušan Vlahović), che gioca nella Juventus. E penso che la gente lo sottovaluti. Io ero al Real Madrid, ma non giocavo perché davanti a me c’era il miglior giocatore del mondo in quel momento. E si discute sempre se debba essere convocato o meno. Quindi, ogni volta che ho l’opportunità, do il massimo. So che la concorrenza è forte, Duci e Mitro sono fantastici. Cerco di aiutarli il più possibile. Non mi sognerei mai di creare problemi se non gioco. Sono felice e onorato di essere parte della nazionale. E spero che ci saranno più occasioni in futuro.” LEGGI ANCHE: Milan, Abraham: evoluzione inaspettata in un particolare. E il riscatto...>>>