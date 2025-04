Jovic: “Il mio contratto con il Milan scade in estate, sono aperto a tutte le opzioni”

Luka Jović, giocatore del Milan, è tornato a far parlare di sé in maglia serba con una prestazione brillante nella vittoria sull’Austria

Luka Jović è tornato a far parlare di sé in maglia serba con una prestazione brillante nella vittoria sull’Austria. L’attaccante rossonero, spesso ai margini sia in nazionale che nel club, ha sfruttato al massimo la chance concessagli, mostrando tutto il suo valore in campo. E ora, con gli Europei alle porte, chiede spazio. Ma senza alzare la voce. Lo fa col suo stile: schietto, diretto, sincero. In un'intervista rilasciata ai microfoni di Mozzartsport, Luka Jovic ha parlato di vari temi. Ecco, di seguito, le sue parole.