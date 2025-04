Serie C, Sestri Levante-Milan Futuro 1-2: Alesi-Ianesi, gol per la vittoria

(fonte: acmilan.com) Serviva dare continuità alla vittoria di una settimana prima contro il Campobasso, per i ragazzi di Milan Futuro, e così è stato: contro il Sestri Levante i ragazzi di Mister Oddo centrano il secondo successo consecutivo in campionato, vincendo per 1-2 in rimonta sul campo del Sestri Levante. Una partita non semplice, avviata in svantaggio dopo appena 6' con il gol di Montebugnoli, ma la reazione è stata quella giusta, gettando il cuore oltre l'ostacolo e completando la rimonta in appena 16'. Prima Alesi e poi il subentrato Ianesi firmano due reti fondamentali per il percorso di Milan Futuro, alla ricerca di punti fondamentali per la risalita della classifica in questo finale di campionato.