Ex Milan, stangata del TSC a Lazetic: "Inammissibile il suo comportamento"

"Come club puniremo severamente Marko Lazetić e Viktor Radojević! È inammissibile che si comportino in questo modo. Ma devo difenderli, perché sono entrambi giovani, quasi bambini. Le provocazioni ci sono state, ma non bisogna reagire in questo modo. Ecco perché abbiamo deciso di punirli, affinché non commettano mai più cose così stupide. Li trattiamo come genitori, perché sono i nostri figli. Ecco come li percepiamo e da qui la punizione. Dagli spalti si sentivano voci di ogni genere, era molto brutto, ma non bisognava reagire a cose del genere. Credo che laggiù, sul campo, ci fosse di tutto e di più... Le emozioni funzionano, ognuno ha qualche tattica per mettere in difficoltà l'avversario. Entrambi vogliono mettere fuori gioco il rivale, quindi non scelgono questo mezzo... Ma, ripeto, non è questo il modo di reagire, è stato tutto molto brutto. E non accadrà più".