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Milan, un calciomercato di fuoco

Il calciomercato estivo del Milan entra ufficialmente nel vivo con un nome nuovo, di grandissima prospettiva, per la linea mediana. Secondo quanto raccolto dalle ultime indiscrezioni internazionali di mercato, i rossoneri avrebbero messo concretamente nel mirino Lucas Bergvall, centrocampista svedese classe 2006 di proprietà del Tottenham Hotspur. Il gioiello scandinavo, reduce dall'esperienza internazionale con la Nazionale diretta da Graham Potter, rappresenta un profilo futuribile di altissimo spessore tecnico.

L'asse di mercato tra Milano e Londra potrebbe infiammarsi improvvisamente. L'interesse del Milan per il talento svedese non è una semplice suggestione, ma si inserisce in una precisa strategia di rafforzamento del reparto centrale voluta dalla proprietà RedBird per la nuova stagione. Nelle schede successive analizzeremo i motivi della rottura con gli Spurs, l'approvazione tattica di Rúben Amorim e le cifre reali di questa complessa operazione economica.

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