Il club scozzese Aberdeen sta trattando con il Milan per portare Marko Lazetic in prestito con un’opzione di acquisto

Il club scozzese Aberdeen sta trattando con il Milan per portare Marko Lazetic in prestito, con un’opzione di acquisto al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Antony Joseph sul proprio profilo X, le difficoltà derivano dalle tempistiche ristrette di mercato, che potrebbero complicare la chiusura dell’affare prima della fine di gennaio.

Il giovane attaccante rossonero, che ha visto poco spazio in prima squadra, potrebbe quindi trasferirsi in Scozia per accumulare esperienza. Tuttavia, se l’affare non si concretizzasse entro la fine del mese, la possibilità di una trattativa per la prossima estate rimarrebbe ancora sul tavolo.