Mercato Milan – Morata in bilico: cessione bloccata, si complica anche Gimenez

Il Milan è al lavoro su più fronti in questi ultimi giorni di mercato, con operazioni sia in entrata che in uscita. Una delle situazioni più delicate riguarda il futuro di Álvaro Morata, il cui trasferimento al Galatasaray è al momento bloccato. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossonero non vuole privarsi dell’attaccante spagnolo senza prima aver chiuso per un sostituto.