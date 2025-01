Il Milan potrebbe intervenire nel corso di questo calciomercato invernale anche a centrocampo e a questo proposito sarebbe sulle tracce di Patrick Wimmer . Ma procediamo con ordine. Con grande probabilità i rossoneri a giugno prenderanno Samuele Ricci , per cui c'è già un accordo di massima. Un tentativo di anticipare i tempi forse lo si è fatto, ma il Torino sembra inamovibile sulla volontà di tenerselo stretto fino al termine della stagione. Per questo motivo non è escluso che nel frattempo ci si possa dedicare ad un altro profilo. Le ultime informazioni in merito le ha fornite la 'BILD', prestigioso quotidiano tedesco.

Calciomercato Milan, nome nuovo a centrocampo: spunta Wimmer. I dettagli sul colpo

Secondo quanto riferito, infatti, il Milan sarebbe in pressing per Patrick Wimmer del Wolfsburg. Sulle sue tracce anche la Juventus, sebbene il club più avanti per prenderlo in questo calciomercato invernale sarebbe il Leicester. Da quanto si apprende il suo club non sarebbe nemmeno intenzionato ad un trasferimento immediato. Nonostante infatti non sia un titolare fisso il ragazzo ha dimostrato di dare il proprio contributo quando è stato chiamato in causa. L'attuale contratto con la società teutonica scadrà nel 2027.