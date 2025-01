Andriy Shevchenko , ex attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Stampa', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare sul 'suo' Milan e su cosa non sta andando fino a questo momento. Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, Shevchenko critica Leao e l'atteggiamento: "Vuole essere leader o no?"

Sul cambio di allenatore: "Mi dispiace per Fonseca. Lo conosco, è un uomo di grande correttezza e di valori. Mi pare abbia cercato di dare il meglio per risolvere problemi che non ha portato lui e che ci sono ancora. Mi auguro che la svolta serva. Conceição in Supercoppa ha dato un’iniezione di energia ma il Milan non ha continuità".