Tra coloro che hanno reso omaggio ad Andriy Shevchenko , ex attaccante del Milan , nel ventennale della conquista del Pallone d'Oro , c'è stato anche Paolo Maldini . Il 13 dicembre 2004, infatti, l'ucraino vinceva questo ambito premio e lo faceva da attaccante rossonero. Nella giornata odierna 'L'Usignolo di Kiev' ha voluto ricordare quei momenti attraverso un video su 'Instagram', in collaborazione con la Federazione del suo Paese.

A rendergli omaggio, tramite un breve video inserito in un filmato ancora più lungo sono stati ex compagni e non. Tra questi Paolo Maldini, Carlo Ancelotti, Ricardo Kakà, Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Massimo Ambrosini, ma non solo. A questi ex giocatori del Milan si sono aggiunti campioni del calibro di Gianluigi Buffon, Javier Zanetti, Gianfranco Zola, Francesco Totti.