Mancano davvero pochissimi giorni alla conclusione del calciomercato invernale e il Milan fin qui ha soltanto prelevato Kyle Walker in prestito gratuito (con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro) dal Manchester City per sostituire Emerson Royal, infortunato. Per il resto non sono giunti altri innesti. Non solo, perché nelle ultime ore sono emerse tante indiscrezioni relative ai possibili addii di una serie di giocatori. Alcuni in trattativa avanzata, per altri si tratta solo di rumors. Quel che è certo, però, è che la permanenza di diversi elementi della rosa a disposizione di Sérgio Conceicao è in bilico.