Sestri Levante-Milan Futuro, Coubis: 'Quanti discorsi su di noi. Oddo ...'

Poi Andrei Coubis ha parlato anche a 'Milan TV': "L’abbiamo affrontata come ci aveva detto il mister, l’avevamo preparata durante la settimana. Sapevamo che sarebbe stata palla lunga su quello alto in attacco, era solo un lavoro di scappare, stringere. Per quanto riguarda la parte fisica è il mio pane, lo faccio e basta. Speravo di fare gol? La voglia di fare gol c’è sempre, non sto qua a dire che fosse un bel tiro o altro, il portiere l’ha respinta e Ianesi ha segnato, ho solo proseguito la corsa per abbracciarlo. Due vittorie di fila? Bastava essere organizzati e affrontare le partite come ci sta dicendo il mister, ci ha detto di fidarci di noi stessi, stiamo facendo così. Abbiamo la foga di continuare a vincere e dobbiamo farlo perché dobbiamo salvarci". LEGGI ANCHE: Milan, Maignan: risposta super sul campo! Via i dubbi sul rinnovo >>>