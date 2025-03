Milan Futuro, Coubis lo specchio della mediocrità: tanto impegno, ma ...

Se c'è un giocatore che rispecchia perfettamente la stagione tutt'altro che brillante del Milan Futuro , questo è senza ombra di dubbio Andrei Coubis . Il classe 2003, che nel corso della passata annata ha sofferto un lungo e brutto infortunio, è diventato di fatto un punto fermo dell'Under 23 rossonera, non perdendo mai la titolarità nonostante il passaggio di consegne tra Daniele Bonera e Massimo Oddo . L'italo-rumeno, emblema del 'milanismo' dal momento in cui ha fatto la trafila nel Settore Giovanile del Diavolo, ha però limiti tecnici evidenti e questo rappresenta un po' un parallelismo con la squadra di cui è stato per qualche tempo capitano.

Milan Futuro, Coubis l'emblema delle difficoltà: espulsioni, salto mancato e ...

Da inizio stagione Andrei Coubis ha giocato 29 partite, tutte con il Milan Futuro senza mai fare il salto. 25 di queste le ha giocate per intero, non venendo mai sostituito, mentre una volta è uscito al 77' e in tre occasioni è subentrato ad un compagno. Nel complesso una rete, due espulsioni e sette cartellini gialli. Per tutti questi motivi, il classe 2003 rappresenta un po' lo specchio della mediocrità dell'Under 23 rossonera. Tanto impegno, per carità, ma la qualità è quella che è, anche per una questione tecnica, e il salto non è mai arrivato. E la fascia di capitano passata sul braccio di Michele Camporese gli ha anche tolto quell'aura che aveva in precedenza.