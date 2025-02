Calciomercato Milan, Coubis: Ibrahimovic e Kirovski lo bloccano

La sessione di calciomercato invernale è nelle fasi finali ed il Milan Futuro si è rinforzato molto. La squadra rossonera, allenata da Daniele Bonera , è alla sua prima stagione nel calcio professionistico. Attualmente, il Milan Futuro è 18esimo nel Girone B della Serie C ed è in zona playout . In Coppa Italia Serie C , invece, i rossoneri hanno perso ai quarti di finale contro il Caldiero Terme . Nicolò Schira, esperto di calciomercato , ha parlato del futuro del difensore del Milan Andrei Coubis . Le ultime novità.

"Il Milan ha rifiutato tre offerte per il vice capitano del Milan Futuro Andrei Coubis. Non è considerato cedibile da Kirovski e Ibrahimovic". Vedremo se Coubis resterà, come sembra, al Milan in queste ultime ore di calciomercato. Il difensore ha giocato 22 partite in Serie C con la maglia del Milan Futuro. Con la Primavera rossonera ha 76 presenze ed è un prodotto delle giovanili del Diavolo.