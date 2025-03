“Influenza di Elliott nel Milan di RedBird”: chi conosce l’ambiente ammette …

Elliott "puro finanziatore". Ma si tratta di un prestito pesante

Il quale, prima di entrare nel management del Milan, per 7 anni è stato in Elliott. Il fondo di Paul Singer non è, ovviamente, il vero proprietario del Milan (come sostiene, al contrario, un'indagine ancora in corso), ma soltanto - come riconosciuto di recente dal club rossonero - un "puro finanziatore". Però è innegabile come Elliott si faccia sentire nella vita attiva del Milan di RedBird.