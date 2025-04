DS Milan, D’Amico in pole position? Lui intanto si espone così sul futuro

Tony D'Amico, DS dell'Atalanta recentemente accostato anche al Milan dopo la trattativa saltata con Fabio Paratici (qui la nostra posizione in merito), ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio, valevole per la 31^ giornata della Serie A 2024/2025. Interrogato proprio sulle voci relative ad un suo possibile approdo al club rossonero, il dirigente degli orobici le ha etichettate come tali e ha deciso di non commentarle, glissando di fatto sull'argomento. Ecco, dunque, le sue parole.