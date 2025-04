Yaya Touré: “Ibrahimovic era spaventoso. Avevo paura di lui. Una volta …”

Yaya Touré, ex centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata di 'Rio Ferdinands Presents', il podcast di Rio Ferdinand, soffermandosi in modo particolare su Zlatan Ibrahimovic. L'attuale Senior Advisor di RedBird per il Milan, infatti, ha condiviso lo spogliatoio con l'ivoriano al Barcellona per qualche mese. Quest'ultimo ha raccontato di aver avuto paura dello svedese in alcune occasioni, per il suo comportamento e per come si rapportava con gli altri. Ed ha rivelato anche un aneddoto sull'allora allenatore dei blaugrana. Ecco, dunque, le sue parole.