Pietro Vierchowod , ex difensore del Milan nella stagione 1996/1997, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del podcast di 'Calciatori Panini'. Interrogato sugli attaccanti più difficili da marcare, lo 'Zar', come venne ribattezzato ai tempi in cui giocava, ha fatto i nomi di Diego Armando Maradona e Marco van Basten . Dell'olandese ha anche spiegato come i due si menassero in campo con scarpate e gomitate. Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, Vierchowod ricorda le sfide con van Basten: "Gomitate e scarpate in campo"

"Se sono stati Maradona e Van Basten i calciatori più duri da fermare? Direi di sì. Quando dovevo marcare Maradona, mi sacrificavo solo per lui e non mi interessava della partita, era l'unico pensiero. Lui non doveva giocare, punto e basta: questo è quello che mi chiedeva l'allenatore. Maradona non doveva giocare e io non giocavo, nel senso che mi dedicavo solo a questo aspetto. Non ho mai litigato: lo marcavo duramente, ma bene. Con Van Basten, invece, ci menavamo, ma non solo io: anche lui mi dava gomitate e scarpate, ma entrambi accettavamo questo modo di stare in campo e quando la partita finiva, tutto restava lì. Lui ha sempre riconosciuto questo aspetto". LEGGI ANCHE: Milan, Abraham: evoluzione inaspettata in un particolare. E il riscatto...>>>