Federico Chiesa sembra essere un obiettivo estivo per il Milan: ecco il piano dei rossoneri per prenderlo dal Liverpool

Federico Chiesa sembra essere un obiettivo per il Milan nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. I rossoneri hanno già seguito l'esterno italiano in passato, che ha però scelto di fare un percorso diverso all'interno della sua carriera, accettando la corte del Liverpool. Qui, però, le difficoltà sono state maggiori del previsto e, di fatto, in stagione ha fatto molta fatica sotto la guida tecnica di Arne Slot. Il padre Enrico qualche tempo fa aveva spiegato come il ragazzo stesse bene ai Reds, ma un suo addio alla Premier League non sembra essere così lontano, stando così le cose.