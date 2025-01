CALCIOMERCATO MILAN

Non si ferma mai il calciomercato e attenzione alla possibile pista che porterebbe Federico Chiesa al Milan, anche se una risposta sarebbe già stata data. L'esterno italiano già in passato era stato accostato al club rossonero, anche se alla fine ha deciso di abbracciare il progetto tecnico del Liverpool. Una scelta non brillantissima, forse, dato quanto accaduto negli ultimi mesi. L'ex Juventus ha faticato ad imporsi alla corte di Arne Slot e potrebbe lasciare i Reds già in questa sessione invernale per il poco spazio trovato finora.