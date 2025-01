Nella giornata di domani, sabato 11 gennaio, alle ore 20:45, lo stadio 'San Siro' di Riyadh sarà teatro del match tra il Milan di Sérgio Conceicao e il Cagliari di Davide Nicola, valido per la 20^ giornata della Serie A 2024/2025, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri, dopo il successo contro la Juventus e l'Inter, che sono valsi la conquista della Supercoppa Italiana, vogliono tornare a convincere anche in campionato, dove la distanza dalle migliori è ancora molto ampia. Il tecnico Sérgio Conceicao potrebbe fare un paio di cambi secondo quanto riferito da 'Sky Sport'. In porta ci dovrebbe essere il solito Mike Maignan. In difesa, sulle fasce, Davide Calabria sostituirà lo squalificato Emerson Royal a destra mentre giocherà Theo Hernandez a sinistra ritrovatosi in Supercoppa. Al centro agiranno Fikayo Tomori (in ballottaggio con Matteo Gabbia) e Malick Thiaw mentre a centrocampo ci sarà la coppia composta da Youssouf Fofana e Yunus Musah. In attacco Christian Pulisic e Rafael Leao giocheranno ai lati di Tijjani Reijnders. Tutti e tre alle spalle di Alvaro Morata.