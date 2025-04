Milan, Camarda: 'Debutto? Non è spiegabile. Il mio sogno...'

Coppa Italia Primavera , Milan-Cagliari si giocano il trofeo molto importante. I ragazzi di Guidi hanno giocato una grande competizione battendo il Genoa, Inter e Lecce, mentre i sardi hanno battuto Fiorentina, Torino e Juventus. Nel pre partita ha parlato l'attaccante del Milan Francesco Camarda . Vincitore del premio come migliore talento degli ultimi anni, premio consegnato da De Servio. Ecco le sue parole sulla sfida a Sportitalia.

Milan, Camarda: "Esordio? L'ho tatuato. Per il futuro sogno..."

"Vincere un premio è sempre molto bello. E' una spinta a fare meglio e allenarsi meglio. E' solo l'inizio. Un consiglio al Milan Primavera? Sono miei amici, sono il primo tifoso, spero il meglio per loro. Sarà una bellissima partita. L'esordio con la Primavera? Emozione indescrivibile, non si può raccontare. Il giorno che sognavo da quando sono nato, vorrei provare a spiegarlo, ma non ci riesco, lo ha tatuato sul mio corpo. Il mio sogno? Quello di vincere più trofei e segnare il più possibile".