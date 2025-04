Pirlo sull’addio al Milan: “Mi dà fastidio che non sia stato capito, non era una mia scelta”

Sull'addio al Milan e come è stato percepito: "Mi dà fastidio perché forse non è stato capito da tanti. Forse pensano che sia stata una mia scelta ma alla fine non è stato così. Io avrei continuato a giocare ma non c'erano le condizioni per poterlo fare. Quando ho salutato i miei compagni forse è stato uno dei momenti più dolorosi e tristi. Prima o poi le strade si dovevano dividere ed è andata così". LEGGI ANCHE: Milan, Maignan: un rischio! L'errore con Camarda. Tonali all'Inter? Maldini...>>>