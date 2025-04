Amelia: “Fonseca? Alla Roma mi è sembrato un ottimo tecnico. Ecco perchè non ha reso”

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha condiviso le sue riflessioni sul club rossonero sotto la gestione di Paulo Fonseca

Marco Amelia, ex portiere del Milan con 29 presenze in quattro anni di militanza, ha condiviso le sue riflessioni sul club rossonero sotto la gestione di Paulo Fonseca in un’intervista rilasciata al Messaggero Veneto. Ecco, di seguito, le sue parole: