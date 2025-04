Tra poco meno di un'ora il fischio d'inizio della Finale di Coppa Italia Primavera. A contendersi il trofeo il Milan di Federico Guidi ed il Cagliari di Fabio Pisacane. Le due squadre arrivano da periodi differenti in termini di risultati: i rossoneri dopo la sosta hanno dovuto fare i conti con due sconfitte inaspettate, mentre i rossoblù hanno ottenuto un pareggio ed una vittoria. Chi riuscirà nell'impresa di trionfare? Non ci resta che goderci lo spettacolo e scoprirlo. Segui con noi il LIVE testuale della sfida. Calcio d'inizio fissato alle ore 15:00 all''Arena Civica Gianni Brera' di Milano. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali della sfida.