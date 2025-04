Milan, Brocchi: “Camarda talento cristallino, ma deve giocare. Il mercato…”

Brocchi: "Camarda? I ragazzi devono giocare. Al Milan manca..."

"Camarda? Sta dimostrando le doti in campo. I ragazzi devono giocare anche con i grandi, non solo allenarsi. Lui sta giocando in Serie C, è difficile, ma serve. E' un talento cristallino, ma deve giocare. Prestiti? I ragazzi devono giocare. Se stanno anni al Milan o in big senza giocare non cresce. Non è vero che solo chi sta nelle grandi società diventa grande. Lo fa chi può mettersi in mostra. Quindi giusto anche spostarsi. Serve solo giocare a calcio. Il Milan? Alti e bassi. Mercato molto importante, non gli si può fare una colpa. Non sempre però vinci così, tante componenti non le puoi comprare". LEGGI ANCHE: Milan, Maignan: un rischio! L'errore con Camarda. Tonali all'Inter? Maldini...>>>