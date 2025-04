“Questa collaborazione rafforza la dedizione del Milan per promuovere un maggiore coinvolgimento dei fan in tutta l’America Latina. Con il forte punto di appoggio di Reals nel mercato delle scommesse sportive e del gioco online del Brasile, questa partnership è destinata ad aumentare la visibilità del marchio AC Milan. E connettersi con i sostenitori appassionati della regione. La sinergia tra le ambizioni globali del Milan e l’approccio di Reals promette di creare un impatto duraturo e migliorare il legame del Club con la sua fanbase latinoamericana”, si legge in una nota del club.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan , ha commentato: "Siamo lieti di aver avviato questa collaborazione con Reals. Questa entusiasmante partnership segna un passo importante nei nostri sforzi continui per espandere la presenza di AC Milan in tutto il mondo. Lavorando con Reals, puntiamo a rafforzare il nostro legame con un segmento cruciale della nostra fanbase in America Latina. Questa partnership apre nuove strade per il coinvolgimento e l'interazione dei fan, consentendoci di avvicinare il Club sia ai nostri sostenitori fedeli che ai nuovi fan".

"Poter essere al fianco di un Club con una portata e un impatto così enormi come l'AC Milan è una soddisfazione immensa. A mia conoscenza, considerando le società di scommesse create in Brasile e autorizzate a operare nel Paese, si tratta di un accordo internazionale pionieristico e senza precedenti. Attraverso di esso, Reals compie un altro passo importante nel consolidamento del suo marchio come riferimento tra i principali sponsor nell'universo sportivo. E attesta la sua posizione di azienda seria e sicura per gli scommettitori " , afferma Rafael Borges, CEO di Reals.