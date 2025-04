RedBird Capital Partners potrebbe accogliere un nuovo ingresso in società direttamente dal mondo del tennis. E il Milan ...

RedBird Capital Partners, fondo di proprietà di Gerry Cardinale, n° 1 del Milan, starebbe pensando ad un nuovo ingresso in società direttamente dal mondo del tennis. Trattasi di Massimo Calvelli, amministratore delegato dell'ATP fino a qualche giorno fa. A darne notizia sono stati i colleghi di 'Bloomberg', in un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale. Questo, si legge, avverrà a partire dal mese di luglio. Lo stesso dirigente ha salutato l'Association of Tennis Players negli scorsi giorni.