Milan-Fiorentina, Conceicao tuona: “Non si può avere questo approccio”

Milan-Fiorentina, Conceicao striglia il gruppo per l'approccio: e sul gruppo rivela ...

"Non possiamo entrare in partita nel modo in cui siamo entrati. Siamo al Milan, non si può avere un approccio alla partita del genere. I primi 15-20 minuti veramente brutti, siamo delusi per quello. Essere sotto 2-0 dopo dieci minuti della partita cambia un po’ il piano di gioco, quello su cui abbiamo lavorato. Dobbiamo lavorare di più su questo, per me è fondamentale. Questo è un film già visto più volte in questa stagione. Non è che non c’è voglia o determinazione o ambizione. Si vede che rincorrono sempre il risultato negativo, bisogna entrare in partita in modo diverso".