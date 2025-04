Milan, ecco perché Jovic deve giocare! La svolta sono le quattro punte

Il Milan ha pareggiato 2-2 contro la Fiorentina in rimonta, ma ha mostrato qualcosa di diverso, che potrebbe segnare un nuovo punto di partenza. In particolare, una scelta tattica ha colpito tutti: il Diavolo ha chiuso la partita con quattro attaccanti contemporaneamente in campo. E tra questi, Luka Jovic ha ancora una volta lasciato il segno con un gol fondamentale. Ma è davvero questa la strada giusta per il futuro, anche in vista del prossimo Derby?

Lo abbiamo analizzato nel dettaglio in un nuovo video, con l’aiuto di Davide “Balo” Flore, match analyst, che ha scomposto la partita per offrirci un punto di vista tecnico e ragionato su cosa ha funzionato e cosa può diventare un’arma in più per il Milan. Attenzione, perché c’è un dettaglio che molti potrebbero essersi persi… Guarda il video completo qui sotto, lascia un like, iscriviti al canale YouTube di PianetaMilan, attiva la campanella per non perderti nessun contenuto e scrivici nei commenti cosa ne pensi: il Milan deve davvero puntare su questo nuovo assetto offensivo? Condividi il video con altri tifosi rossoneri!