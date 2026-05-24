Oggi, domenica 24 maggio 2026 , è la giornata più lunga e intensa della stagione del Milan . Il match di questa sera a San Siro contro il Cagliari (ore 20:45) non sancirà soltanto il verdetto definitivo sul pass per la prossima Champions League, ma darà ufficialmente il via a una colossale rifondazione societaria.

Tra le Top News che abbiamo selezionato per voi oggi, tutte le indiscrezioni e le notizie ufficiali che si sono rincorse delineando scenari clamorosi. Ecco il riassunto completo di tutto quello che sta succedendo intorno al mondo rossonero.