PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, le Top News della mattina: Cardinale sbarca a San Siro, tre pronti all’addio e l’ombra di Maldini

ULTIME MILAN NEWS

Milan, le Top News della mattina: Cardinale sbarca a San Siro, tre pronti all’addio e l’ombra di Maldini

Le notizie più importanti (Top News) sul Milan nella mattina di oggi, domenica 24 maggio 2026
Il punto completo sulle Top News della mattina di oggi, domenica 24 maggio 2026, in casa Milan. Dall'arrivo di Gerry Cardinale alle probabili formazioni contro il Cagliari, fino al ribaltone societario e al blitz di Paolo Maldini a Istanbul
Daniele Triolo Redattore 

Milan Top News: il giorno del giudizio tra campo, panchina e rivoluzione societaria

—  

Oggi, domenica 24 maggio 2026, è la giornata più lunga e intensa della stagione del Milan. Il match di questa sera a San Siro contro il Cagliari (ore 20:45) non sancirà soltanto il verdetto definitivo sul pass per la prossima Champions League, ma darà ufficialmente il via a una colossale rifondazione societaria.

Tra le Top News che abbiamo selezionato per voi oggi, tutte le indiscrezioni e le notizie ufficiali che si sono rincorse delineando scenari clamorosi. Ecco il riassunto completo di tutto quello che sta succedendo intorno al mondo rossonero.

LEGGI ANCHE

1. Il blitz di Gerry Cardinale a Milano

—  

Le indiscrezioni dei giorni scorsi hanno trovato piena conferma in mattinata: Gerry Cardinale è in arrivo a Milano. Il managing partner del fondo RedBird sbarcherà in Italia per una missione lampo con un unico obiettivo: sostenere la squadra nel momento più delicato dell'anno.

Come già accaduto sette giorni fa a Genova, il patron rossonero scenderà negli spogliatoi di San Siro prima del fischio d'inizio per parlare direttamente al gruppo e allo staff tecnico. Una presenza fondamentale per compattare l'ambiente ed evitare crolli psicologici in una notte che vale un tesoretto minimo da 50-60 milioni di euro derivante dai premi della nuova Champions League.

2. Qui San Siro: le probabili formazioni di Milan-Cagliari

—  

Sul piano strettamente field, Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi tattici davanti a un Meazza che registrerà oltre 74mila spettatori.

  • La scelta forte in regia: la sorpresa dell'ultimo minuto riguarda la cabina di comando del 3-5-2. Nonostante Luka Modrić abbia bruciato le tappe dopo l'operazione allo zigomo sinistro per accomodarsi in panchina con una maschera protettiva, Allegri affiderà le chiavi del centrocampo al giovane Ardon Jashari, ritenuto più integro e fresco dal punto di vista atletico.

  • Il tandem d'attacco: accanto all'inamovibile Christopher Nkunku ci sarà Santiago Giménez. Il "Bebote" ha vinto il ballottaggio con Niclas Füllkrug e si gioca l'ultima chance di riscatto dopo un digiuno in campionato che dura da ben 851 minuti, prima che il mercato estivo tiri le somme sul suo futuro.

    • MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez.

    Il Cagliari di Fabio Pisacane, seppur già aritmeticamente salvo a quota 40 punti, si presenterà senza assilli e con la voglia di stupire, nonostante le pesanti assenze di Folorunsho e Pavoletti.

    3. Vigilia ad alta tensione: le parole di Allegri e il bivio contrattuale

    —  

    Nella conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri non si è nascosto, definendo "tragico" il ritmo del Milan nel 2026 (appena 10 punti conquistati dal derby del 9 marzo) e mettendo in guardia i suoi da cali di concentrazione.

    Il tecnico livornese si gioca stasera un doppio scenario economico e professionale:

  • In caso di Champions: scatterà il rinnovo automatico del contratto con prolungamento della scadenza dal 2027 al 2028 e un adeguamento dello stipendio da 5 a 6 milioni di euro netti. Cardinale lo confermerebbe volentieri, forte del legame dello spogliatoio con l'allenatore.

  • In caso di fallimento: la panchina salterebbe immediatamente, con le sirene del Napoli e della Nazionale Italiana pronte a farsi sentire, sempre più forti.

    • Allegri ha chiuso lanciando un messaggio chiaro a RedBird per la prossima stagione: "Chi deve fare da traino è sempre la società. Una società forte riesce a far lavorare meglio tutti".

    4. Il ribaltone dirigenziale: Furlani, Moncada e la risalita di Tare

    —  

    Le parole di Allegri aprono il dossier più scottante della mattinata: la totale epurazione del management di Via Aldo Rossi che dovrebbe scattare da domani mattina, a prescindere dal risultato sul campo.

  • Giorgio Furlani al capolinea: l'amministratore delegato paga la frattura con la tifoseria (certificata da una petizione online su Change.org da oltre 52.500 firme) e una visione troppo orientata al player trading (cessioni di Tonali, Reijnders e Theo Hernández) a scapito delle ambizioni sportive. Le sue dimissioni dal CdA appaiono ormai imminenti.

  • Isolamento di Geoffrey Moncada: anche il direttore tecnico Moncada sembra essere vicino all'addio. Il dirigente francese è ormai considerato un "corpo estraneo" a Milanello, con rapporti deteriorati sia con la squadra che con il DS. Su di lui ci sono Nizza e Siviglia.

  • Il ritorno di Igli Tare: chi invece era considerato un dead man walking e sta clamorosamente risalendo le gerarchie è Igli Tare. Furlani voleva esautorarlo per portare in rossonero Vincenzo Italiano e il DS Tony D'Amico, ma l'asse di ferro tra Allegri e Cardinale ha salvato l'albanese. Tare è già operativissimo sul mercato: intensificati i contatti per Leon Goretzka (parametro zero dal Bayern) e avviati i sondaggi per Mario Gila (Lazio) e José María Giménez (Atlético Madrid). La transizione societaria sarà gestita da Massimo Calvelli, uomo di fiducia di RedBird.

    • 5. Il clamoroso scenario: Paolo Maldini a Istanbul o di ritorno al Milan?

    —  

    A completare la giornata di colpi di scena ci ha pensato una foto rimbalzata direttamente dalla Turchia. La leggenda rossonera Paolo Maldini è stato intercettato a Istanbul a colloquio con Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe nelle elezioni del 6 e 7 giugno. Safi vuole fare di Maldini il volto del club nel mondo, offrendogli un ruolo da consulente strategico o da direttore tecnico.

    Tuttavia, secondo le indiscrezioni odierne de Il Giornale, Maldini starebbe prendendo tempo. Il motivo? Il suo cuore spera ancora in un clamoroso ritorno al Milan. Un'ipotesi impraticabile con l'attuale management, ma che potrebbe trasformarsi in realtà se da domani si concretizzasse il ribaltone con l'addio di Furlani, il possibile ritorno istituzionale di Adriano Galliani come AD e la piena operatività dell'alleanza Allegri-Tare. La palla, in quel caso, passerebbe a Gerry Cardinale per un clamoroso mea culpa.

    Leggi anche
    Ribaltone Milan: Furlani esautorato, Tare ha preso forza. E continua a trattare per tre acquisti
    Milan-Cagliari, Allegri punta su Giménez: ultima chiamata stagionale per il...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA