Dal sogno scudetto al "ritmo tragico": il crollo del 2026 — La qualificazione sembrava cosa fatta per il Milan lo scorso 9 marzo 2026, all'indomani della vittoria nel derby contro l'Inter firmata da un siluro di Pervis Estupiñán. In quel momento l'Inter guidava a quota 67, il Milan inseguiva a 60, mentre Roma e Como erano staccate a 51 e la Juventus a 50.

Da quel giorno si è assistito a due marce opposte:

L'Inter ha spiccato il volo fino agli attuali 87 punti.

Il Milan ha totalizzato appena 10 punti, subendo la rimonta delle inseguitrici.

"Diciamo che il ritmo del 2026 è tragico" – ha ammesso Allegri in conferenza stampa – "In casa nelle ultime tre partite abbiamo fatto un punto. Però l’obiettivo è lì, siamo vicini, e dobbiamo fare in modo di prenderlo, altrimenti non sarà una bella serata. L'errore da non commettere è di affrontare la partita con meno attenzione. Saranno 100 minuti difficili, ci sono molte pressioni, ma dovremo avere serenità".

Il Cagliari non farà sconti — La partita si preannuncia complessa. Il Cagliari di Fabio Pisacane ha già conquistato la salvezza aritmetica a quota 40 punti grazie al 2-1 sul Torino della scorsa settimana, ma il tecnico dei sardi ha proclamato la volontà di stupire a San Siro e rendere orgoglioso il popolo isolano.

"L'atteggiamento sarà fondamentale, dobbiamo fare le stesse cose fatte a Genova" – ha avvertito il mister rossonero – "Noi dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo finale e vanno portate dalla nostra parte tutte le critiche fatte".

Il bivio contrattuale di Allegri: rinnovo automatico o addio — Comunque vada il match, da domani inizieranno giorni roventi per il futuro della panchina. Il destino di Allegri è legato a un doppio scenario contrattuale ed economico ben preciso:

Scenario Champions League: scatta il prolungamento automatico del contratto, con la scadenza che passa dal 30 giugno 2027 al 30 giugno 2028, e lo stipendio che aumenta da 5 a 6 milioni di euro netti a stagione. In questo caso la panchina sarebbe blindata, forte della stima di Gerry Cardinale e del legame dello spogliatoio con lo staff.

Scenario mancata qualificazione: la posizione del tecnico tornerebbe pesantemente in discussione, con le sirene di Napoli e della Nazionale Italiana pronte a farsi sentire.

"Parlare di futuro non serve a niente. Ho un contratto col Milan e sono molto contento di essere qui. Il risultato contro il Cagliari sposterà l'opinione da una parte o dall'altra" – ha chiosato l'allenatore, lanciando poi un messaggio chiaro alla proprietà in vista del 2026-2027 – "Chi deve fare da traino a tutto è sempre la società. Una società forte sicuramente riesce a far lavorare meglio tutti sotto ed è più facile arrivare ai risultati. La base dei risultati dipende da quello".