Dal sogno scudetto al "ritmo tragico": il crollo del 2026—
La qualificazione sembrava cosa fatta per il Milan lo scorso 9 marzo 2026, all'indomani della vittoria nel derby contro l'Inter firmata da un siluro di Pervis Estupiñán. In quel momento l'Inter guidava a quota 67, il Milan inseguiva a 60, mentre Roma e Como erano staccate a 51 e la Juventus a 50.
Da quel giorno si è assistito a due marce opposte:
"Diciamo che il ritmo del 2026 è tragico" – ha ammesso Allegri in conferenza stampa – "In casa nelle ultime tre partite abbiamo fatto un punto. Però l’obiettivo è lì, siamo vicini, e dobbiamo fare in modo di prenderlo, altrimenti non sarà una bella serata. L'errore da non commettere è di affrontare la partita con meno attenzione. Saranno 100 minuti difficili, ci sono molte pressioni, ma dovremo avere serenità".
Il Cagliari non farà sconti—
La partita si preannuncia complessa. Il Cagliari di Fabio Pisacane ha già conquistato la salvezza aritmetica a quota 40 punti grazie al 2-1 sul Torino della scorsa settimana, ma il tecnico dei sardi ha proclamato la volontà di stupire a San Siro e rendere orgoglioso il popolo isolano.
"L'atteggiamento sarà fondamentale, dobbiamo fare le stesse cose fatte a Genova" – ha avvertito il mister rossonero – "Noi dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo finale e vanno portate dalla nostra parte tutte le critiche fatte".
Il bivio contrattuale di Allegri: rinnovo automatico o addio—
Comunque vada il match, da domani inizieranno giorni roventi per il futuro della panchina. Il destino di Allegri è legato a un doppio scenario contrattuale ed economico ben preciso:
"Parlare di futuro non serve a niente. Ho un contratto col Milan e sono molto contento di essere qui. Il risultato contro il Cagliari sposterà l'opinione da una parte o dall'altra" – ha chiosato l'allenatore, lanciando poi un messaggio chiaro alla proprietà in vista del 2026-2027 – "Chi deve fare da traino a tutto è sempre la società. Una società forte sicuramente riesce a far lavorare meglio tutti sotto ed è più facile arrivare ai risultati. La base dei risultati dipende da quello".
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