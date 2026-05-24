PIANETAMILAN news milan ultime notizie Il Milan si gioca la Champions e per Allegri scatta il super bonus: la clausola da 6 milioni e il messaggio a Cardinale

MILAN-CAGLIARI

Il Milan si gioca la Champions e per Allegri scatta il super bonus: la clausola da 6 milioni e il messaggio a Cardinale

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante una conferenza stampa con i rossoneri a Milanello
Massimiliano Allegri presenta Milan-Cagliari, la sfida decisiva per l'accesso in Champions League. Tra l'analisi del crollo rossonero e la clausola del rinnovo fino al 2028, ecco tutte le dichiarazioni dell'allenatore livornese in conferenza stampa
Daniele Triolo Redattore 

Stasera terminerà la stagione 2025-2026 del Milan di Massimiliano Allegri. L'appuntamento a San Siro, nel match delle ore 20:45 contro il Cagliari di Fabio Pisacane, è di quelli da non fallire assolutamente.

La classifica a 90 minuti dalla fine della Serie A vede i rossoneri terzi a 70 punti, a pari merito con la Roma (quarta per via degli scontri diretti a sfavore: 1-0 e 1-1) e a +2 sulle inseguitrici Como e Juventus. Con una vittoria, Mike Maignan e compagni staccheranno il pass per la prossima Champions League; in caso contrario, bisognerà sperare nei risultati favorevoli dagli altri campi.

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Dal sogno scudetto al "ritmo tragico": il crollo del 2026

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La qualificazione sembrava cosa fatta per il Milan lo scorso 9 marzo 2026, all'indomani della vittoria nel derby contro l'Inter firmata da un siluro di Pervis Estupiñán. In quel momento l'Inter guidava a quota 67, il Milan inseguiva a 60, mentre Roma e Como erano staccate a 51 e la Juventus a 50.

Da quel giorno si è assistito a due marce opposte:

  • L'Inter ha spiccato il volo fino agli attuali 87 punti.

  • Il Milan ha totalizzato appena 10 punti, subendo la rimonta delle inseguitrici.

    • "Diciamo che il ritmo del 2026 è tragico" – ha ammesso Allegri in conferenza stampa"In casa nelle ultime tre partite abbiamo fatto un punto. Però l’obiettivo è lì, siamo vicini, e dobbiamo fare in modo di prenderlo, altrimenti non sarà una bella serata. L'errore da non commettere è di affrontare la partita con meno attenzione. Saranno 100 minuti difficili, ci sono molte pressioni, ma dovremo avere serenità".

    Il Cagliari non farà sconti

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    La partita si preannuncia complessa. Il Cagliari di Fabio Pisacane ha già conquistato la salvezza aritmetica a quota 40 punti grazie al 2-1 sul Torino della scorsa settimana, ma il tecnico dei sardi ha proclamato la volontà di stupire a San Siro e rendere orgoglioso il popolo isolano.

    "L'atteggiamento sarà fondamentale, dobbiamo fare le stesse cose fatte a Genova" – ha avvertito il mister rossonero – "Noi dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo finale e vanno portate dalla nostra parte tutte le critiche fatte".

    Il bivio contrattuale di Allegri: rinnovo automatico o addio

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    Comunque vada il match, da domani inizieranno giorni roventi per il futuro della panchina. Il destino di Allegri è legato a un doppio scenario contrattuale ed economico ben preciso:

  • Scenario Champions League: scatta il prolungamento automatico del contratto, con la scadenza che passa dal 30 giugno 2027 al 30 giugno 2028, e lo stipendio che aumenta da 5 a 6 milioni di euro netti a stagione. In questo caso la panchina sarebbe blindata, forte della stima di Gerry Cardinale e del legame dello spogliatoio con lo staff.

  • Scenario mancata qualificazione: la posizione del tecnico tornerebbe pesantemente in discussione, con le sirene di Napoli e della Nazionale Italiana pronte a farsi sentire.

    • "Parlare di futuro non serve a niente. Ho un contratto col Milan e sono molto contento di essere qui. Il risultato contro il Cagliari sposterà l'opinione da una parte o dall'altra" – ha chiosato l'allenatore, lanciando poi un messaggio chiaro alla proprietà in vista del 2026-2027 – "Chi deve fare da traino a tutto è sempre la società. Una società forte sicuramente riesce a far lavorare meglio tutti sotto ed è più facile arrivare ai risultati. La base dei risultati dipende da quello".

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