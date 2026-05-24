Questa sera, alle ore 20:45, lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano farà da cornice a un match infuocato. Con oltre 74mila spettatori previsti e un'atmosfera da grandi occasioni, si sfideranno il Milan di Massimiliano Allegri e il Cagliari di Fabio Pisacane per la 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026. In questo articolo analizziamo le ultime dai campi e le probabili formazioni della partita.