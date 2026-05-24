In caso di vittoria stasera contro i sardi – già salvi aritmeticamente e senza assilli di classifica – il Diavolo accederebbe direttamente alla prossima edizione della Champions League. Se il Milan non riuscisse a vincere, dovrebbe sperare in passi falsi simultanei di Como e Juventus per non fallire l'obiettivo minimo stagionale.
Qui Milan: le scelte di Allegri e il caso Modrić—
Allegri ha tutti i giocatori a disposizione. Rispetto alla vittoriosa trasferta di Genova di sette giorni fa, si registra un solo cambio a centrocampo. Sulla destra Alexis Saelemaekers torna titolare al posto di Zachary Athekame.
In cabina di regia arriva la conferma per Ardon Jashari. Lo svizzero offre attualmente maggiori garanzie dal punto di vista fisico e ha vinto il ballottaggio con Luka Modrić. Il fuoriclasse croato scalpitava per rientrare e siederà in panchina protetto da una maschera facciale dopo l'operazione allo zigomo sinistro. In attacco, fiducia totale a Christopher Nkunku (in gol nelle ultime due partite) al fianco di Santiago Giménez.
Qui Cagliari: infermeria piena per Pisacane—
Qualche problema in più per Fabio Pisacane, costretto a gestire una pesante situazione legata agli infortuni. Saranno infatti assenti:
Il tecnico dei sardi ha aggregato molti ragazzi del settore giovanile e ha due ballottaggi aperti: uno in difesa tra Zé Pedro e Gabriele Zappa, l'altro in attacco tra Gennaro Borrelli e Paul Mendy.
I precedenti storici di Milan-Cagliari—
Il match d'andata del 2 gennaio alla 'Unipol Domus' si è chiuso 0-1 per il Milan, deciso da una rete di Rafael Leão al 49' nel giorno del debutto rossonero di Niclas Füllkrug. Ironia della sorte, stasera potrebbe essere l'ultima partita in rossonero per entrambi.
L'anno scorso a San Siro (11 gennaio 2025) la gara terminò 1-1 con botta e risposta tra Álvaro Morata e Nadir Zortea. Un pareggio che stasera il Diavolo non può assolutamente permettersi.
Milan-Cagliari: le probabili formazioni—
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Vladimirov, Athekame, Loftus-Cheek, Modrić, Ricci, Estupiñán, Pulisic, Balentien, R. Leão, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro (Zappa), Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Se. Esposito; Borrelli (Mendy). A disposizione: Ciocci, Sherri, Raterink, Rodríguez, Zappa (Zé Pedro), Mazzitelli, I. Sulemana, Russo, Sulev, Albarracín, Felici, Grandu, Belotti, Mendy (Borrelli), Trepy. Allenatore: Pisacane.
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