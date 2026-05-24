PIANETAMILAN partite probabili formazioni Probabili formazioni Milan-Cagliari, San Siro da brividi per l’ultima dell’anno: Allegri gela un big

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Probabili formazioni Milan-Cagliari, San Siro da brividi per l’ultima dell’anno: Allegri gela un big

Le probabili formazioni di Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata di Serie A
Le probabili formazioni di Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026. Massimiliano Allegri schiera il suo Diavolo da Champions a San Siro davanti a 74mila tifosi: ecco le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

Questa sera, alle ore 20:45, lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano farà da cornice a un match infuocato. Con oltre 74mila spettatori previsti e un'atmosfera da grandi occasioni, si sfideranno il Milan di Massimiliano Allegri e il Cagliari di Fabio Pisacane per la 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026. In questo articolo analizziamo le ultime dai campi e le probabili formazioni della partita.

La corsa Champions del Milan: gli scenari

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Si tratta di una gara di fondamentale importanza per il Milan di Allegri. La situazione in classifica a 90 minuti dalla fine della stagione vede i rossoneri al terzo posto:

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  • Milan 70 punti (terzo, avanti alla Roma per scontri diretti: 1-0 e 1-1);

  • Roma 70 punti (quarta);

  • Como 68 punti (quinto).

  • Juventus 68 punti (sesta).

    • In caso di vittoria stasera contro i sardi – già salvi aritmeticamente e senza assilli di classifica – il Diavolo accederebbe direttamente alla prossima edizione della Champions League. Se il Milan non riuscisse a vincere, dovrebbe sperare in passi falsi simultanei di Como e Juventus per non fallire l'obiettivo minimo stagionale.

    Qui Milan: le scelte di Allegri e il caso Modrić

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    Allegri ha tutti i giocatori a disposizione. Rispetto alla vittoriosa trasferta di Genova di sette giorni fa, si registra un solo cambio a centrocampo. Sulla destra Alexis Saelemaekers torna titolare al posto di Zachary Athekame.

    In cabina di regia arriva la conferma per Ardon Jashari. Lo svizzero offre attualmente maggiori garanzie dal punto di vista fisico e ha vinto il ballottaggio con Luka Modrić. Il fuoriclasse croato scalpitava per rientrare e siederà in panchina protetto da una maschera facciale dopo l'operazione allo zigomo sinistro. In attacco, fiducia totale a Christopher Nkunku (in gol nelle ultime due partite) al fianco di Santiago Giménez.

    Qui Cagliari: infermeria piena per Pisacane

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    Qualche problema in più per Fabio Pisacane, costretto a gestire una pesante situazione legata agli infortuni. Saranno infatti assenti:

  • Il terzino sinistro Riyad Idrissi

  • I centrocampisti Joseph Liteta e Michael Folorunsho

  • Gli attaccanti Semih Kılıçsoy e Leonardo Pavoletti

    • Il tecnico dei sardi ha aggregato molti ragazzi del settore giovanile e ha due ballottaggi aperti: uno in difesa tra Zé Pedro e Gabriele Zappa, l'altro in attacco tra Gennaro Borrelli e Paul Mendy.

    I precedenti storici di Milan-Cagliari

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    Il match d'andata del 2 gennaio alla 'Unipol Domus' si è chiuso 0-1 per il Milan, deciso da una rete di Rafael Leão al 49' nel giorno del debutto rossonero di Niclas Füllkrug. Ironia della sorte, stasera potrebbe essere l'ultima partita in rossonero per entrambi.

    L'anno scorso a San Siro (11 gennaio 2025) la gara terminò 1-1 con botta e risposta tra Álvaro Morata e Nadir Zortea. Un pareggio che stasera il Diavolo non può assolutamente permettersi.

    Milan-Cagliari: le probabili formazioni

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    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Vladimirov, Athekame, Loftus-Cheek, Modrić, Ricci, Estupiñán, Pulisic, Balentien, R. Leão, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro (Zappa), Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Se. Esposito; Borrelli (Mendy). A disposizione: Ciocci, Sherri, Raterink, Rodríguez, Zappa (Zé Pedro), Mazzitelli, I. Sulemana, Russo, Sulev, Albarracín, Felici, Grandu, Belotti, Mendy (Borrelli), Trepy. Allenatore: Pisacane.

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