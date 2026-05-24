Invece, Modrić ha bruciato le tappe:
Le ragioni di Allegri: la grande chance di Jashari—
A prevalere nelle valutazioni della vigilia è stata però la linea della prudenza atletica. Allegri preferisce premiare la freschezza fisica di Jashari, reduce da una settimana di ottimi allenamenti e dalla solida prestazione offerta a Marassi contro il Genoa.
Per il centrocampista svizzero di origini macedoni, classe 2002, si tratta della notte del riscatto dopo una stagione vissuta prevalentemente all'ombra dei titolari. Acquistato la scorsa estate dal Bruges per 39 milioni di euro (bonus inclusi), Jashari ha faticato a trovare continuità, complice la folta concorrenza nel reparto.
I numeri della stagione di Ardon Jashari—
L'impiego dal primo minuto di questa sera rappresenta un'importante eccezione in una stagione da comprimario:
Questa sera, il mancino svizzero avrà il compito vitale di far girare la squadra e innescare il tandem offensivo composto da Christopher Nkunku e Santiago Giménez. Per Modrić e la sua maschera protettiva, lo scenario più probabile prevede un ingresso a partita in corso per gestire il ritmo nei concitati minuti finali.
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