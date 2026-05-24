Scelta a sorpresa di Massimiliano Allegri per Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026: Ardon Jashari vince il ballottaggio con Luka Modrić. I numeri dello svizzero e la gestione del croato a San Siro

Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione per il match di questa sera a San Siro contro il Cagliari. Nella sfida decisiva per l'accesso del Milan alla prossima Champions League, il tecnico rossonero ha preso una decisione forte: in cabina di regia, nel suo collaudato 3-5-2, non ci sarà Luka Modrić. La maglia da titolare sarà affidata ad Ardon Jashari.