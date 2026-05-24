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MILAN-CAGLIARI

Milan-Cagliari, Allegri esclude Modrić per Jashari: lo svizzero ha la grande chance di conquistare San Siro

Ardon Jashari, centrocampista AC Milan, qui al termine di Genoa-Milan 1-2 di Serie A
Scelta a sorpresa di Massimiliano Allegri per Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026: Ardon Jashari vince il ballottaggio con Luka Modrić. I numeri dello svizzero e la gestione del croato a San Siro
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione per il match di questa sera a San Siro contro il Cagliari. Nella sfida decisiva per l'accesso del Milan alla prossima Champions League, il tecnico rossonero ha preso una decisione forte: in cabina di regia, nel suo collaudato 3-5-2, non ci sarà Luka Modrić. La maglia da titolare sarà affidata ad Ardon Jashari.

Il miracolo di Modrić e il retroscena su SportMediaset

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La scelta di Allegri è destinata a far discutere, soprattutto per i tempi di recupero record messi a segno dal fuoriclasse croato. Il Pallone d'Oro 2018 era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico lo scorso 27 aprile per ridurre una frattura complessa allo zigomo sinistro. La prognosi iniziale parlava di uno stop di 6-8 settimane, che avrebbe dovuto proiettare il suo rientro direttamente ai Mondiali con la sua Croazia.

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Invece, Modrić ha bruciato le tappe:

  • Genoa-Milan (scorsa settimana): già a disposizione in panchina con una maschera facciale protettiva (Allegri nel finale gli ha poi preferito Ruben Loftus-Cheek per motivi di fisicità).

  • In settimana: nell'intervista rilasciata a SportMediaset, il croato aveva espresso pubblicamente la forte volontà di riprendersi le chiavi del centrocampo da titolare contro il Cagliari.

    • Le ragioni di Allegri: la grande chance di Jashari

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    A prevalere nelle valutazioni della vigilia è stata però la linea della prudenza atletica. Allegri preferisce premiare la freschezza fisica di Jashari, reduce da una settimana di ottimi allenamenti e dalla solida prestazione offerta a Marassi contro il Genoa.

    Per il centrocampista svizzero di origini macedoni, classe 2002, si tratta della notte del riscatto dopo una stagione vissuta prevalentemente all'ombra dei titolari. Acquistato la scorsa estate dal Bruges per 39 milioni di euro (bonus inclusi), Jashari ha faticato a trovare continuità, complice la folta concorrenza nel reparto.

    I numeri della stagione di Ardon Jashari

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    L'impiego dal primo minuto di questa sera rappresenta un'importante eccezione in una stagione da comprimario:

  • Minuti totali disputati: 818 minuti in 16 presenze (tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana).

  • Media partita: 51 minuti a gettone.

  • Presenze da titolare: 8 volte su 16 (il 50% dei casi).

  • Le titolarità in campionato: finora ha guidato la regia dall'inizio solo contro Fiorentina, Lecce, Como, Lazio, Sassuolo e Genoa.

    • Questa sera, il mancino svizzero avrà il compito vitale di far girare la squadra e innescare il tandem offensivo composto da Christopher Nkunku e Santiago Giménez. Per Modrić e la sua maschera protettiva, lo scenario più probabile prevede un ingresso a partita in corso per gestire il ritmo nei concitati minuti finali.

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