Il punto sulla caldissima mattinata rossonera: l'ultimatum per il ruolo di DT, l'asse Ibrahimović-Pimenta e le strategie di mercato tra l'addio di Leão e il nodo Rabiot. Tutto questo è nelle Top News sul Milan di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, che la redazione di 'PianetaMilan.it' ha selezionato e analizzato per voi.

1. Il bivio societario: ore decisive per Ralf Rangnick come DT

Il futuro organigramma del Milan è entrato ufficialmente nella sua fase cruciale. Nelle prossime ore, e al massimo entro la fine di questa settimana, è attesa la risposta definitiva di Ralf Rangnick alla proposta formulata da Gerry Cardinale per assumere la carica di direttore tecnico del club rossonero. Il manager tedesco deve sciogliere le riserve e chiarire la sua posizione con la Federcalcio austriaca, delineando una volta per tutte se iniziare o meno una nuova era targata Milan e RedBird.