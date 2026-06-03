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Milan Top News: ore decisive per Rangnick, lo scontro con Ibra e l’accordo con Pochettino

Le notizie più importanti (Top News) sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 3 giugno 2026
Milan, le Top News della mattina di oggi, mercoledì 3 giugno 2026: il punto sulla scelta di Ralf Rangnick, il piano alternativo di Zlatan Ibrahimović, il casting allenatori e il futuro di Rafael Leão
Daniele Triolo Redattore 

Il punto sulla caldissima mattinata rossonera: l'ultimatum per il ruolo di DT, l'asse Ibrahimović-Pimenta e le strategie di mercato tra l'addio di Leão e il nodo Rabiot. Tutto questo è nelle Top News sul Milan di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, che la redazione di 'PianetaMilan.it' ha selezionato e analizzato per voi.

1. Il bivio societario: ore decisive per Ralf Rangnick come DT

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Il futuro organigramma del Milan è entrato ufficialmente nella sua fase cruciale. Nelle prossime ore, e al massimo entro la fine di questa settimana, è attesa la risposta definitiva di Ralf Rangnick alla proposta formulata da Gerry Cardinale per assumere la carica di direttore tecnico del club rossonero. Il manager tedesco deve sciogliere le riserve e chiarire la sua posizione con la Federcalcio austriaca, delineando una volta per tutte se iniziare o meno una nuova era targata Milan e RedBird.

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2. La fronda interna: Ibrahimović dice no e studia il ticket Slot-Planes

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La linea di accentramento globale promossa da Rangnick trova però la ferma e totale opposizione di Zlatan Ibrahimović. Il Senior Advisor rossonero sa bene che l'ingresso del tedesco nel management comporterebbe un drastico depotenziamento della sua figura, lasciandolo di fatto impossibilitato a incidere sulle scelte sportive del club.

Per questo motivo, lo svedese ha messo a punto una contromossa strategica in stretta collaborazione con l'agente Rafaela Pimenta. L'obiettivo dell'asse Ibra-Pimenta è quello di presentare alla proprietà un ticket alternativo di stampo internazionale:

  • Direttore Sportivo: Ramón Planes, profilo di grande esperienza liberatosi dal ruolo operativo all'Al-Ittihad.

  • Allenatore: Arne Slot, tecnico reduce dalla separazione con il Liverpool e voglioso di rilanciarsi in Italia grazie alla mediazione della Pimenta.

    • 3. Il casting per la panchina: il punto su Glasner, Jaissle e l'opzione Pochettino

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    In attesa di capire quale linea societaria prevarrà, la dirigenza ha già avviato una fitta serie di colloqui per la guida tecnica. Il Milan ha già avuto un primo fondamentale incontro conoscitivo a Zurigo con Oliver Glasner, uno dei principali pupilli calcistici di Rangnick. L'austriaco piace moltissimo a Casa Milan e il suo sbarco in rossonero potrebbe concretizzarsi a prescindere dall'effettivo arrivo del suo mentore in dirigenza.

    L'agenda rossonera prevede a giorni anche un summit esplorativo con il giovanissimo Matthias Jaissle (Al-Ahli). Tuttavia, secondo quanto rivelato oggi da La Gazzetta dello Sport, il reale e concreto piano B della proprietà a Glasner risponde al nome di Mauricio Pochettino. Con l'attuale CT degli Stati Uniti d'America esisterebbe già un accordo di massima sulla base di un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione, rendendolo la pista più calda in caso di fumata nera con l'ex tecnico del Crystal Palace.

    4. Calciomercato: Leão verso la Premier, nessuna svendita per Rabiot

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    Le grandi manovre societarie si intrecciano inevitabilmente con i destini dei top player della rosa, delineando una sessione estiva di grandissimi movimenti finanziari:

    CalciatoreValutazione / Strategia del MilanScenario di destinazione
    Rafael LeãoCedibile per una cifra non inferiore a 50 milioni di euro. Garantirà una ricca plusvalenza.Forte interesse dei principali top club della Premier League inglese post-Mondiali.
    Adrien RabiotNessun ricatto o svalutazione. Il francese resta a Milano senza un'offerta congrua.Apertura del giocatore al Napoli per ritrovare il suo mentore Massimiliano Allegri.

    Se per Leão la separazione appare ormai tracciata alle cifre stabilite da RedBird, per Rabiot la linea di Via Aldo Rossi è di totale fermezza: se Aurelio De Laurentiis vorrà regalare il centrocampista francese ad Allegri, dovrà presentarsi a Casa Milan con un'offerta economica di primissimo livello, altrimenti il giocatore rimarrà a Milano per disputare la stagione in Serie A e in Europa League. Destinato a restare a Milano, invece, Christopher Nkunku: il fondo RedBird è convinto che farà meglio l'anno venturo.

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