2. La fronda interna: Ibrahimović dice no e studia il ticket Slot-Planes—
La linea di accentramento globale promossa da Rangnick trova però la ferma e totale opposizione di Zlatan Ibrahimović. Il Senior Advisor rossonero sa bene che l'ingresso del tedesco nel management comporterebbe un drastico depotenziamento della sua figura, lasciandolo di fatto impossibilitato a incidere sulle scelte sportive del club.
Per questo motivo, lo svedese ha messo a punto una contromossa strategica in stretta collaborazione con l'agente Rafaela Pimenta. L'obiettivo dell'asse Ibra-Pimenta è quello di presentare alla proprietà un ticket alternativo di stampo internazionale:
3. Il casting per la panchina: il punto su Glasner, Jaissle e l'opzione Pochettino—
In attesa di capire quale linea societaria prevarrà, la dirigenza ha già avviato una fitta serie di colloqui per la guida tecnica. Il Milan ha già avuto un primo fondamentale incontro conoscitivo a Zurigo con Oliver Glasner, uno dei principali pupilli calcistici di Rangnick. L'austriaco piace moltissimo a Casa Milan e il suo sbarco in rossonero potrebbe concretizzarsi a prescindere dall'effettivo arrivo del suo mentore in dirigenza.
L'agenda rossonera prevede a giorni anche un summit esplorativo con il giovanissimo Matthias Jaissle (Al-Ahli). Tuttavia, secondo quanto rivelato oggi da La Gazzetta dello Sport, il reale e concreto piano B della proprietà a Glasner risponde al nome di Mauricio Pochettino. Con l'attuale CT degli Stati Uniti d'America esisterebbe già un accordo di massima sulla base di un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione, rendendolo la pista più calda in caso di fumata nera con l'ex tecnico del Crystal Palace.
4. Calciomercato: Leão verso la Premier, nessuna svendita per Rabiot—
Le grandi manovre societarie si intrecciano inevitabilmente con i destini dei top player della rosa, delineando una sessione estiva di grandissimi movimenti finanziari:
|Calciatore
|Valutazione / Strategia del Milan
|Scenario di destinazione
|Rafael Leão
|Cedibile per una cifra non inferiore a 50 milioni di euro. Garantirà una ricca plusvalenza.
|Forte interesse dei principali top club della Premier League inglese post-Mondiali.
|Adrien Rabiot
|Nessun ricatto o svalutazione. Il francese resta a Milano senza un'offerta congrua.
|Apertura del giocatore al Napoli per ritrovare il suo mentore Massimiliano Allegri.
Se per Leão la separazione appare ormai tracciata alle cifre stabilite da RedBird, per Rabiot la linea di Via Aldo Rossi è di totale fermezza: se Aurelio De Laurentiis vorrà regalare il centrocampista francese ad Allegri, dovrà presentarsi a Casa Milan con un'offerta economica di primissimo livello, altrimenti il giocatore rimarrà a Milano per disputare la stagione in Serie A e in Europa League. Destinato a restare a Milano, invece, Christopher Nkunku: il fondo RedBird è convinto che farà meglio l'anno venturo.
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