Adrien Rabiot: il centrocampista classe 1995 valuta invece con attenzione la chiamata del suo mentore calcistico, sebbene l'ultima parola spetti esclusivamente alla società di Via Aldo Rossi.

Il fattore Rabiot: il legame con Allegri e il retroscena dell'estate 2025 — Il legame tra Rabiot e l'allenatore toscano affonda le radici nel triennio 2021-2024 vissuto insieme alla Juventus. Proprio nell'estate del 2025, l'ex centrocampista di PSG e Olympique Marsiglia aveva scelto di firmare per il Milan per avere l'opportunità di ritrovare il suo papà calcistico. Per trasferirsi in rossonero, il francese aveva persino rinunciato alla Champions League, rifiutando le proposte di vari club inglesi che avrebbero voluto tesserarlo dopo la sua burrascosa separazione dall'OM, culminata nella violenta lite con l'allora compagno di squadra Jonathan Rowe.

Rabiot sperava di disputare la massima competizione europea proprio con la maglia del Milan, ma il campo ha decretato che così non sarà per la stagione 2026-2027. Di fronte a questo scenario, le indiscrezioni di mercato confermano che il calciatore avrebbe dato la sua totale apertura ad Allegri per un trasferimento al Napoli, mossa che gli consentirebbe di riabbracciare il tecnico e di ritrovare la Champions League sfumata a Milano.

La linea di Tuttosport: il Milan non accetta ricatti — Come evidenziato oggi in edicola dal quotidiano Tuttosport, sebbene l'attuale vuoto di potere in Via Aldo Rossi possa alimentare voci su un presunto "fuggi fuggi generale", la proprietà ha le idee ben chiare. Presto l'organigramma dirigenziale e l'area tecnica andranno al loro posto: spetterà al nuovo direttore tecnico e al nuovo direttore sportivo, di concerto con il nuovo allenatore, stabilire chi farà parte del progetto e chi potrà partire. Qualsiasi valutazione definitiva su Rabiot è dunque rinviata a quel momento.

Il quotidiano torinese incalza specificando che il Milan non intenderà cedere a ricatti di alcun tipo. Di seguito il quadro contrattuale ed economico che regolerà l'eventuale operazione con i partenopei:

Voce contrattuale / economica Dettaglio e cifre del giocatore (Adrien Rabiot) Costo di acquisto (estate 2025) 7 milioni di euro fissi più 2,5 milioni di euro di bonus. Scadenza del contratto 30 giugno 2028 con il club di Via Aldo Rossi. Condizione per la cessione Il Napoli dovrà presentarsi esclusivamente con un'offerta economica importante.

In mancanza di una proposta economica all'altezza del valore del cartellino, il centrocampista francese rimarrà regolarmente a Milano per disputare la stagione 2026-2027 in Serie A e in Europa League. L'ultima parola sul futuro del giocatore rimarrà saldamente nelle mani della società rossonera.