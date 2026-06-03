Il nodo contrattuale con il Milan e il ruolo di Massimo Calvelli—
Prima di poter mettere la firma sul nuovo contratto con i partenopei e formalizzare l'incarico, Allegri deve necessariamente risolvere il vincolo lavorativo che lo lega ancora al Milan. Tecnicamente, l'allenatore è sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2027, con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione.
I legali del tecnico e i vertici rossoneri stanno cercando una quadratura del cerchio per una risoluzione consensuale con buonuscita a favore del mister e del suo staff. Per sbloccare la situazione, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi è previsto un incontro decisivo a 'Casa Milan' tra gli avvocati e gli agenti di Allegri e Massimo Calvelli, l'uomo forte di RedBird che ha ereditato parte delle deleghe operative precedentemente gestite da Furlani.
I dettagli economici: la distanza sulla buonuscita—
La trattativa si gioca su un preciso calcolo economico e sulla differenza tra le richieste dell'entourage del tecnico e la controproposta della società rossonera. Di seguito lo specchietto dettagliato delle cifre in ballo nell'incontro odierno:
|Posizione in Trattativa
|Cifra Richiesta / Offerta
|Dettaglio della Ripartizione
|Richiesta iniziale Allegri
|5 milioni di euro lordi
|Ripartiti in 2 milioni per il tecnico e 3 milioni per i membri dello staff.
|Controproposta del Milan
|Differenza ingaggi 2026/27
|Copertura della sola differenza tra lo stipendio rossonero e quello concordato con il Napoli.
|Il divario da colmare per Max
|un milione di euro lordo
|La cifra residua che separa le parti dallo scioglimento definitivo del contratto.
Allo stato attuale balla dunque esattamente un milione di euro lordo. Qualora l'allenatore livornese decidesse di accettare la proposta di compensazione formulata dal Milan per colmare il divario con il nuovo ingaggio promesso da De Laurentiis, il contratto verrebbe sciolto immediatamente, liberando Allegri per la sua nuova avventura sulla panchina azzurra.
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