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Allegri-Milan vicini all’addio definitivo: ecco quanto ‘balla’ di buonuscita per la firma con il Napoli

Massimiliano Allegri, ex allenatore AC Milan, risolverà il contratto con i rossoneri prima di firmare con il Napoli
In programma oggi un vertice a 'Casa Milan' tra Massimo Calvelli e i legali di Massimiliano Allegri. C'è l'accordo con il Napoli per un biennale, ma si tratta ancora sulla buonuscita con il club rossonero. Ecco le cifre della distanza
Daniele Triolo Redattore 

La rivoluzione societaria del Milan ha avuto inizio lunedì 25 maggio, quando Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club, ha licenziato con effetto immediato l'intera catena di comando: l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri.

La notifica formale dell'esonero è stata recapitata ad Allegri venerdì 29 maggio tramite una PEC firmata dal Presidente del club, Paolo Scaroni. Una separazione che non ha colto impreparato il tecnico livornese, il quale ha già raggiunto da giorni un accordo totale con il Napoli di Aurelio De Laurentiis sulla base di un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2028 a 4,5 milioni di euro netti a stagione.

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Il nodo contrattuale con il Milan e il ruolo di Massimo Calvelli

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Prima di poter mettere la firma sul nuovo contratto con i partenopei e formalizzare l'incarico, Allegri deve necessariamente risolvere il vincolo lavorativo che lo lega ancora al Milan. Tecnicamente, l'allenatore è sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2027, con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione.

I legali del tecnico e i vertici rossoneri stanno cercando una quadratura del cerchio per una risoluzione consensuale con buonuscita a favore del mister e del suo staff. Per sbloccare la situazione, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi è previsto un incontro decisivo a 'Casa Milan' tra gli avvocati e gli agenti di Allegri e Massimo Calvelli, l'uomo forte di RedBird che ha ereditato parte delle deleghe operative precedentemente gestite da Furlani.

I dettagli economici: la distanza sulla buonuscita

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La trattativa si gioca su un preciso calcolo economico e sulla differenza tra le richieste dell'entourage del tecnico e la controproposta della società rossonera. Di seguito lo specchietto dettagliato delle cifre in ballo nell'incontro odierno:

Posizione in TrattativaCifra Richiesta / OffertaDettaglio della Ripartizione
Richiesta iniziale Allegri5 milioni di euro lordiRipartiti in 2 milioni per il tecnico e 3 milioni per i membri dello staff.
Controproposta del MilanDifferenza ingaggi 2026/27Copertura della sola differenza tra lo stipendio rossonero e quello concordato con il Napoli.
Il divario da colmare per Maxun milione di euro lordoLa cifra residua che separa le parti dallo scioglimento definitivo del contratto.

Allo stato attuale balla dunque esattamente un milione di euro lordo. Qualora l'allenatore livornese decidesse di accettare la proposta di compensazione formulata dal Milan per colmare il divario con il nuovo ingaggio promesso da De Laurentiis, il contratto verrebbe sciolto immediatamente, liberando Allegri per la sua nuova avventura sulla panchina azzurra.

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