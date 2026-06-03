I legali del tecnico e i vertici rossoneri stanno cercando una quadratura del cerchio per una risoluzione consensuale con buonuscita a favore del mister e del suo staff. Per sbloccare la situazione, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi è previsto un incontro decisivo a 'Casa Milan' tra gli avvocati e gli agenti di Allegri e Massimo Calvelli, l'uomo forte di RedBird che ha ereditato parte delle deleghe operative precedentemente gestite da Furlani.