La necessità di risalire la china si scontra con un tabù storico: l'Europa League è un torneo che il Milan non è mai riuscito a vincere nella sua storia, nemmeno quando la competizione si chiamava Coppa UEFA. Per fare un cammino di livello, la sessione estiva di calciomercato dovrà garantire interventi mirati sulla rosa, sia in termini di qualità sia di quantità. Il quotidiano torinese sottolinea che la chiave strategica sarà trovare un blocco di calciatori formati in Italia e nello stesso club, idonei ad allungare le rotazioni e già pronti per scendere in campo.