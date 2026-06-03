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Milan, una rosa più ampia per l’Europa League: tre giovani possono rimanere in organico

Kevin Zeroli e Francesco Camarda, che torneranno al Milan per fine prestito, potrebbero rimanere in rossonero nel calciomercato estivo 2026
Il Milan affronterà l'Europa League nella stagione 2026-2027 dal 30° posto nel ranking UEFA. Tuttosport svela il piano per i rientri dai prestiti: da Francesco Camarda al rebus del riscatto di Samuel Chukwueze per il Fulham
Daniele Triolo Redattore 

La stagione 2026-2027 del Milan sarà fortemente condizionata dal ritorno nelle coppe europee, con l'impegno del giovedì sera in Europa League. Questo scenario comporterà una rimodulazione del calendario nazionale, costringendo i rossoneri a disputare molte delle prossime partite di Serie A alla domenica o nei posticipi del lunedì sera. Come ricordato oggi in edicola da Tuttosport, il club non potrà permettersi di affrontare questa competizione con superficialità: a causa dell'assenza totale dai tornei continentali nell'ultima stagione, il Diavolo è infatti scivolato fino al 30° posto nel ranking UEFA.

La necessità di risalire la china si scontra con un tabù storico: l'Europa League è un torneo che il Milan non è mai riuscito a vincere nella sua storia, nemmeno quando la competizione si chiamava Coppa UEFA. Per fare un cammino di livello, la sessione estiva di calciomercato dovrà garantire interventi mirati sulla rosa, sia in termini di qualità sia di quantità. Il quotidiano torinese sottolinea che la chiave strategica sarà trovare un blocco di calciatori formati in Italia e nello stesso club, idonei ad allungare le rotazioni e già pronti per scendere in campo.

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I gioielli del vivaio sotto osservazione: il rientro di Camarda, Zeroli e Comotto

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I riflettori del prossimo ritiro estivo saranno puntati innanzitutto sui giovani talenti cresciuti nel settore giovanile rossonero. Il nuovo allenatore valuterà sul campo le loro condizioni prima di avallare una eventuale e nuova partenza in prestito, cercando di capire chi potrà rendersi utile fin da subito per il doppio impegno tra Serie A e coppa. Di seguito la mappa dei rientri dei tre prodotti del vivaio:

CalciatoreRuoloClub di provenienza (prestito)Situazione di mercato attuale
Francesco CamardaAttaccanteLecce (Serie A)Sarà valutato in ritiro; sul ragazzo si registra l'interesse del Torino.
Kevin ZeroliCentrocampistaJuve Stabia (Serie B)Rientra alla base per essere testato dal nuovo staff tecnico.
Christian ComottoCentrocampistaSpezia (Serie B)Torna a Milano per giocarsi le sue carte nella preparazione estiva.

Il secondo blocco dei prestiti: da Bennacer al rebus Chukwueze col Fulham

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Oltre ai profili più giovani, l'organigramma rossonero vedrà il rientro alla base di un secondo gruppo di calciatori con maggiore esperienza internazionale. Anche per loro il discorso non cambia: verranno esaminati attentamente per capire se faranno parte del progetto del nuovo Diavolo. L'elenco completo dei rientri comprende:

  • Filippo Terracciano: di ritorno dal prestito alla Cremonese.

  • Warren Bondo: di ritorno dal prestito alla Cremonese insieme a Terracciano.

  • Yunus Musah: di ritorno dal prestito all'Atalanta.

  • Ismaël Bennacer: di ritorno dall'esperienza in Croazia con la Dinamo Zagabria.

  • Samuel Chukwueze: di ritorno dall'avventura in Premier League con il Fulham.

    • La posizione di "Chuku" presenta tuttavia una variabile contrattuale rispetto agli altri compagni. I Cottagers conservano ancora la possibilità di esercitare il diritto di riscatto per il cartellino dell'esterno nigeriano; l'operazione, però, potrà essere formalizzata solo a una cifra inferiore rispetto ai 30 milioni di euro pattuiti un anno fa tra i due club. In caso di mancato accordo economico con il Fulham, il giocatore si aggregherà regolarmente al gruppo rossonero per l'inizio della nuova stagione.

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