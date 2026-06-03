I gioielli del vivaio sotto osservazione: il rientro di Camarda, Zeroli e Comotto—
I riflettori del prossimo ritiro estivo saranno puntati innanzitutto sui giovani talenti cresciuti nel settore giovanile rossonero. Il nuovo allenatore valuterà sul campo le loro condizioni prima di avallare una eventuale e nuova partenza in prestito, cercando di capire chi potrà rendersi utile fin da subito per il doppio impegno tra Serie A e coppa. Di seguito la mappa dei rientri dei tre prodotti del vivaio:
|Calciatore
|Ruolo
|Club di provenienza (prestito)
|Situazione di mercato attuale
|Francesco Camarda
|Attaccante
|Lecce (Serie A)
|Sarà valutato in ritiro; sul ragazzo si registra l'interesse del Torino.
|Kevin Zeroli
|Centrocampista
|Juve Stabia (Serie B)
|Rientra alla base per essere testato dal nuovo staff tecnico.
|Christian Comotto
|Centrocampista
|Spezia (Serie B)
|Torna a Milano per giocarsi le sue carte nella preparazione estiva.
Il secondo blocco dei prestiti: da Bennacer al rebus Chukwueze col Fulham—
Oltre ai profili più giovani, l'organigramma rossonero vedrà il rientro alla base di un secondo gruppo di calciatori con maggiore esperienza internazionale. Anche per loro il discorso non cambia: verranno esaminati attentamente per capire se faranno parte del progetto del nuovo Diavolo. L'elenco completo dei rientri comprende:
La posizione di "Chuku" presenta tuttavia una variabile contrattuale rispetto agli altri compagni. I Cottagers conservano ancora la possibilità di esercitare il diritto di riscatto per il cartellino dell'esterno nigeriano; l'operazione, però, potrà essere formalizzata solo a una cifra inferiore rispetto ai 30 milioni di euro pattuiti un anno fa tra i due club. In caso di mancato accordo economico con il Fulham, il giocatore si aggregherà regolarmente al gruppo rossonero per l'inizio della nuova stagione.
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