PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, l’alleanza “segreta” di Ibrahimović: il suo piano per direttore sportivo e allenatore

ULTIME MILAN NEWS

Milan, l’alleanza “segreta” di Ibrahimović: il suo piano per direttore sportivo e allenatore

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor RedBird per AC Milan
Il Corriere dello Sport svela il piano di Zlatan Ibrahimović: grazie a Rafaela Pimenta vuole portare al Milan il tecnico Arne Slot e il direttore sportivo Ramón Planes. Spaccatura in vista con RedBird? Ecco le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

A seguito del radicale azzeramento della dirigenza e dell'area tecnica, Gerry Cardinale – managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan – è attivamente impegnato nella ricerca delle figure più idonee a cui affidare le cariche di direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore. In questo processo, il patron si avvale del supporto dei suoi due uomini di fiducia nel club: Massimo Calvelli, che ha recentemente assunto alcune deleghe da AD precedentemente in mano a Giorgio Furlani, e Zlatan Ibrahimović, nel ruolo di Senior Advisor.

Sul piano strategico, tuttavia, l'intesa non è totale. Calvelli caldeggia l'inserimento di Ralf Rangnick come direttore tecnico, delegando al tedesco l'intera gestione dell'area sportiva e aprendo le porte all'arrivo in panchina di uno dei suoi storici pupilli, come Oliver Glasner o Matthias Jaissle. Sebbene Cardinale sostenga questa visione, Ibrahimović esprime un forte disaccordo: l'accentramento dei poteri nelle mani di Rangnick lo lascerebbe fortemente depotenziato e privo di reale incidenza sulle scelte future del Diavolo.

LEGGI ANCHE

Il piano alternativo: l'asse strategico tra Ibrahimović e Rafaela Pimenta

—  

A confermare l'esistenza di una contromossa da parte dello svedese è il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il piano alternativo di Ibrahimović per la ricostruzione del Milan poggia sulla collaborazione decisiva con Rafaela Pimenta, custode della scuderia un tempo appartenuta a Mino Raiola e figura molto vicina al Senior Advisor rossonero. Questo sodalizio vanta già un precedente importante all'interno del club:

  • Il precedente Giménez: fu proprio Ibrahimović, nel febbraio 2025, a sponsorizzare con successo l'acquisto dell'attaccante Santiago Giménez, assistito proprio dalla Pimenta.

    • Gli obiettivi per l'organigramma: Ramón Planes e il nodo Arne Slot

    —  

    L'obiettivo attuale dell'asse Ibra-Pimenta è quello di replicare quell'intesa portando a Milano una nuova coppia per la dirigenza e la panchina: il direttore sportivo Ramón Planes e l'allenatore Arne Slot. Le rispettive situazioni contrattuali li rendono profili spendibili sul mercato, sebbene con dinamiche economiche differenti:

    Profilo Scelto da IbrahimovićStato Contrattuale AttualeFattore Economico / Operativo
    Ramón Planes (DS)Consulente esterno all'Al-Ittihad.Recentemente rimosso dalla carica di direttore sportivo ufficiale all'interno del club arabo.
    Arne Slot (allenatore)Disponibile sul mercato degli svincolati.Appena esonerato dal Liverpool, dove percepiva un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione.

    Il nodo principale della trattativa per la panchina riguarda proprio l'aspetto economico. Lo stipendio da 8 milioni di euro percepito da Slot durante la sua avventura ai Reds risulta del tutto fuori portata per i parametri del Milan. Tuttavia, l'intermediazione diplomatica di Rafaela Pimenta potrebbe rivelarsi il fattore decisivo per limare le richieste del tecnico e consentire il suo sbarco a Milano.

    I prossimi giorni saranno determinanti per capire quale delle due correnti prevarrà a 'Casa Milan'. La linea aziendale tracciata da Cardinale e Calvelli o la contromossa sportiva firmata da Ibrahimović? Il futuro tecnico e dirigenziale del Diavolo si decide in queste ore.

    Leggi anche
    Milan, l’ostracismo di Ibrahimović verso Rangnick si spiega anche con la ‘pazza...
    Allegri-Milan vicini all’addio definitivo: ecco quanto ‘balla’ di buonuscita...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA