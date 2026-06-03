Il piano alternativo: l'asse strategico tra Ibrahimović e Rafaela Pimenta—
A confermare l'esistenza di una contromossa da parte dello svedese è il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il piano alternativo di Ibrahimović per la ricostruzione del Milan poggia sulla collaborazione decisiva con Rafaela Pimenta, custode della scuderia un tempo appartenuta a Mino Raiola e figura molto vicina al Senior Advisor rossonero. Questo sodalizio vanta già un precedente importante all'interno del club:
Gli obiettivi per l'organigramma: Ramón Planes e il nodo Arne Slot—
L'obiettivo attuale dell'asse Ibra-Pimenta è quello di replicare quell'intesa portando a Milano una nuova coppia per la dirigenza e la panchina: il direttore sportivo Ramón Planes e l'allenatore Arne Slot. Le rispettive situazioni contrattuali li rendono profili spendibili sul mercato, sebbene con dinamiche economiche differenti:
|Profilo Scelto da Ibrahimović
|Stato Contrattuale Attuale
|Fattore Economico / Operativo
|Ramón Planes (DS)
|Consulente esterno all'Al-Ittihad.
|Recentemente rimosso dalla carica di direttore sportivo ufficiale all'interno del club arabo.
|Arne Slot (allenatore)
|Disponibile sul mercato degli svincolati.
|Appena esonerato dal Liverpool, dove percepiva un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione.
Il nodo principale della trattativa per la panchina riguarda proprio l'aspetto economico. Lo stipendio da 8 milioni di euro percepito da Slot durante la sua avventura ai Reds risulta del tutto fuori portata per i parametri del Milan. Tuttavia, l'intermediazione diplomatica di Rafaela Pimenta potrebbe rivelarsi il fattore decisivo per limare le richieste del tecnico e consentire il suo sbarco a Milano.
I prossimi giorni saranno determinanti per capire quale delle due correnti prevarrà a 'Casa Milan'. La linea aziendale tracciata da Cardinale e Calvelli o la contromossa sportiva firmata da Ibrahimović? Il futuro tecnico e dirigenziale del Diavolo si decide in queste ore.
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