A seguito del radicale azzeramento della dirigenza e dell'area tecnica, Gerry Cardinale – managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan – è attivamente impegnato nella ricerca delle figure più idonee a cui affidare le cariche di direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore. In questo processo, il patron si avvale del supporto dei suoi due uomini di fiducia nel club: Massimo Calvelli, che ha recentemente assunto alcune deleghe da AD precedentemente in mano a Giorgio Furlani, e Zlatan Ibrahimović, nel ruolo di Senior Advisor.