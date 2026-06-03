Le tempistiche del suo annuncio hanno fatto irretire la tifoseria e irritare la società, sancendo la fine del rapporto alla vigilia della spedizione mondiale con la sua Nazionale.
I conti del Milan: la clausola e il calcolo della plusvalenza netta—
Nonostante Leão sia sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028, il suo addio non avverrà tramite il pagamento della clausola risolutoria, che nel suo accordo con la società di Via Aldo Rossi è fissata alla cifra di 175 milioni di euro. La strategia della dirigenza rossonera è chiara ed è basata su parametri finanziari ben definiti:
|Voce di Bilancio / Mercato
|Valore economico (milioni di euro)
|Prezzo minimo fissato per la cessione
|50 milioni
|Soglia minima per evitare minusvalenze
|11 milioni
|Plusvalenza netta generata a quota 50 milioni
|39 milioni
Qualsiasi cifra superiore agli 11 milioni di euro genererà un segno positivo a bilancio; pertanto, incassando i 50 milioni richiesti, il Diavolo otterrebbe una plusvalenza netta di 39 milioni per le proprie casse, senza alcuna intenzione di concedere sconti rispetto a questa valutazione di base.
La mappa delle destinazioni: il no ad Arabia e Turchia, il sogno Premier League—
Sebbene le tempistiche definitive dipenderanno dall'andamento dei Mondiali, la volontà del calciatore circa il suo futuro è delineata: Leão non intende uscire dal giro del grande calcio europeo. Per questo motivo appaiono del tutto improbabili le opzioni nella Saudi Pro League araba (sulle sue tracce Al-Nassr e Al-Hilal) o i trasferimenti nella Süper Lig turca, nonostante Galatasaray e Fenerbahçe si siano detti pronti a garantirgli ingaggi faraonici da 10 milioni di euro netti a stagione.
Il vero obiettivo di Leão è la Premier League inglese, campionato che ammira fin da bambino. Sulle sue tracce si stanno muovendo diversi top club d'Oltremanica, con gerarchie ben precise:
Mentre i vecchi sondaggi effettuati l'anno passato da Bayern Monaco e Barcellona sono rimasti tali, l'approdo in Inghilterra resta lo scenario più concreto. Il Milan, dal canto suo, attenderà la vetrina mondiale sperando che le prestazioni del portoghese possano far lievitare ulteriormente il prezzo oltre i 50 milioni di euro stabiliti, gestendo la separazione alle condizioni più favorevoli per il club meneghino.
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