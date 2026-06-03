Le tempistiche del suo annuncio hanno fatto irretire la tifoseria e irritare la società, sancendo la fine del rapporto alla vigilia della spedizione mondiale con la sua Nazionale.

I conti del Milan: la clausola e il calcolo della plusvalenza netta

Nonostante Leão sia sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028, il suo addio non avverrà tramite il pagamento della clausola risolutoria, che nel suo accordo con la società di Via Aldo Rossi è fissata alla cifra di 175 milioni di euro. La strategia della dirigenza rossonera è chiara ed è basata su parametri finanziari ben definiti: