Cessione Milan – Vicino l’accordo tra Elliott e InvestCorp | LIVE PM

La cessione del Milan, secondo diversi media esteri, sembra essere molto vicina. Elliott cederà davvero il club? Segui con il LIVE

Amici di Pianetamilan.it , la cessione del Milan sembra essere molto vicina. Stamattina l'agenzia Reuters ha lanciato una notizia secondo la quale il club rossonero potrebbe essere ceduto al fondo Investcorp, in sede a Bahrain. L'affare sarebbe molto vicino alla conclusione per una cifra pari a 1 miliardo di euro. L'indiscrezione è stata confermata anche dall'Equipe, Bloomberg e Sky News Arabia.

Ma chi è Investcorp? E' un fondo d'investimento fondato nel 1982 che vanta 40 miliardi di dollari di asset in gestione, che si è espanso nel corso degli anni a New York, Londra, Bahrain, Abu Dhabi, Riyadh, Doha, Mumbai e Singapore. Il presidente di Investcorp è Mohammed Mahfoodh Al Ardhi, ex capo militare. E' anche il presidente di Bank Sohar, banca fondata 2007. Insomma, un uomo potente, che potrebbe diventare a sorpresa il nuovo proprietario del Milan.