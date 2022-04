Milan, cessione di Elliott a Investcorp: le ultime con Giovanni D’Elia

Si è diffusa la notizia di una cessione del Milan da parte del Fondo Elliott ad Investcorp: le ultime con Giovanni D'Elia

Sembra già arrivato il momento di un cambio di proprietà per il Milan, dopo appena quattro anni con Elliott, che è in trattativa con una società mediorientale. Si tratta di Investcorp, del Bahrain, ma con dietro anche Mubadala, ovvero il governo degli Emirati Arabi Uniti, pronti a rilevare il Milan per 1,1 miliardi. Un'operazione importantissima e che sembra possa arrivare a una svolta, positiva probabilmente, già nei prossimi giorni. Un'operazione resa possibile dal risanamento dei conti da parte di Elliott in questi anni. Ora il Milan ha di nuovo fascino ed è di nuovo appetibile. Sarebbe la prima proprietà araba nel calcio italiano.