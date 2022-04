Milan, Financial Times: “Trattativa tra Elliott e Investcorp iniziata l’1 aprile”

Secondo il 'Financial Times', la trattativa per la cessione del Milan tra il Fondo Elliott e Investcorp sarebbe iniziata giorno 1 aprile

E' notizia di giornata quella relativa in merito alla cessione del Milan da parte del Fondo Elliott. Interessato al club rossonero è il Fondo mediorientale 'Investcorp', gestore globale di prodotti di investimento alternativi, per clienti privati ​​e istituzionali. Un interesse confermato anche dal 'Financial Times', secondo il quale le discussioni tra le due società sarebbero iniziate l'uno di aprile, con Paul Singer, proprietario del Fondo Elliott, che avrebbe aperto alla negoziazione esclusiva per le prossime due settimane pochi giorni fa. Ulteriori conferme arrivano anche per quanto riguarda la cifra della possibile cessione del Milan: un miliardo di euro.