Milan, dietro Investcorp c’è il governo degli Emirati Arabi con Mubadala

Arrivano nuovi dettagli sulla possibile cessione del Milan da parte di Elliott, molto importanti. Ecco tutte le ultime notizie.

Si aggiunge un nuovo nome a quello di Investcorp per l'acquisto delle quote di maggioranza del Milan ed è quello di Mubadala Investment Company PJSC, un nome molto importante. A riportarlo è Bloomberg Middle East, che sottolinea anche come Mubadala, che è il fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti, stia supportando il colosso del Bahrein per la riuscita della trattativa. Per ora non ci sono conferme o smentite dirette da parte di Elliott, ma le notizie continuano a susseguirsi e la sensazione è che si possa arrivare a una svolta a breve. Dunque il Milan potrebbe cambiare di nuovo proprietà. Segui in diretta la partita del Milan di questa sera >>>