Cessione Milan, arrivano conferme: affare da oltre un miliardo / News

L'avventura del fondo Elliott al timone del Milan potrebbe terminare dopo quattro anni: arrivano conferme sulla cessione del club

La notizie del giorno in casa Milan è certamente la trattativa tra Elliott e il fondo arabo 'Investcorp' per la cessione del club rossonero. L'indiscrezione è partita dal noto giornale francese 'L'Equipe', con l'agenzia britannica 'Reuters' che ha rilanciato, riportando di un accordo molto vicino alla sua conclusione. Ma arriva un'altra conferma autorevole da 'Bloomberg', che riporta le cifre della maxi operazione. 'Investcorp', che gestisce un patrimonio di circa 35 miliardi di dollari, sarebbe pronto a investirne circa 1,1 per acquisire il Milan. Il fondo ha già investito in Italia in marchi conosciuti a livello mondiale come Gucci, Riva e Dainese. Dall'Inghilterra: Elliott sta per vendere il Milan. Accordo vicino, le ultime news