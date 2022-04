Cessione Milan, dall’Inghilterra: accordo vicino Elliott-Investcorp / News

Nella giornata di oggi è emersa con forza la trattativa tra Elliott e 'Investcorp' per la cessione del Milan. L'accordo sarebbe vicino

Nella giornata di oggi il noto quotidiano francese 'L'Equipe' ha riportato l'indiscrezione di una trattativa in corso tra Elliott e il fondo arabo 'Investcorp' , che gestisce un patrimonio di circa 35 miliardi di dollari. Ma ci sarebbe di più: stando a quanto riferisce l'agenzia di stampa inglese 'Reuters' il fondo con sede in Bahrein ha avviato un discorso esclusivo con la proprietà rossonera. L'accordo tra le parti sarebbe addirittura prossimo alla conclusione .

Stando a quanto riferisce 'Sky Sport', invece, il Milan non è attualmente in vendita, ma in caso di offerta seria Elliott la prenderà seriamente in considerazione. L'obiettivo del fondo americano è quello di cedere il club, adesso staremo a vedere se questo scenario si concretizzerà nell'immediato oppure nei prossimi mesi. Il calciomercato del Milan e il sostituto di Franck Kessie: Moncada lavora per un giovane talento