Cessione Milan, Elliott in trattativa con un fondo multimiliardario: le ultime

La notizie arriva dalla Francia: il fondo Elliott starebbe trattando la cessione del Milan con un fondo dal patrimonio stimato di 35 miliardi

La storia di Elliott con il Milan parte da lontano. Quando Silvio Berlusconi decise di vendere la sua creatura, trattò con diversi compratori prima di lasciare tutto in mano al misterioso Yonghong Li . L'uomo d'affari cinese ebbe bisogno del prestito del fondo americano per trovare le giuste finanze che gli permisero di chiudere definitivamente l'operazione. Dopo un solo anno, Li abbandonò la nave perché non riuscì a garantire il ritorno del prestito ad Elliott che, di conseguenza, divenne proprietario del Milan. Da qui partì il progetto di risanamento finanziario che continua ancora oggi, con le casse rossonere che stanno man mano viaggiando verso l'agognato pareggio di bilancio.

Ma, come noto, il fondo ha iniziato questo processo con un solo obiettivo in mente: ovvero cedere il club in futuro al miglior offerente. Questo giorno potrebbe essere più vicino del previsto. Stando a quanto riferisce l'autorevole quotidiano francese 'L'Equipe' Elliott sta trattando la vendita del club con Investcorp, un fondo mediorientale che gestisce un patrimonio stimato di circa 35 miliardi di dollari. Una svolta epocale che, potenzialmente, potrebbe cambiare completamente le ambizioni rossonere. Lo stesso fondo vorrebbe acquistare anche il Lille. Il calciomercato del Milan e il sostituto di Franck Kessie: Moncada lavora per un giovane talento