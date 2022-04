Mercato Milan – Centrocampo, Moncada porta un giovane talento? Le ultime

Mancano sei partite al termine di questa stagione di Serie A, che vede il Milan completamente immerso nella lotta scudetto. I due 0-0 consecutivi contro Bologna e Torino non permettono più di dipendere da se stessi, ma i rossoneri non vogliono e non devono mollare. Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha ribadito la propria determinazione verso un obiettivo che, a inizio anno, non sembrava essere così alla portata. Ma un buon club, oltre che al presente, deve avere sempre gli occhi protesi verso il futuro. In tal senso, nel 2022/2023, ci potrebbe essere una vera e propria rivoluzione a centrocampo.